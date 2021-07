Vacanze 2021 e traffico autostrade: i giorni da bollino neroHDblog.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le giornate dove sarà più critico mettersi in viaggio.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le giornate dove sarà più critico mettersi in viaggio.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze 2021 Rinviato il decreto sul Green Pass per scuola e trasporti. Il governo: è prioritaria la giustizia Molti italiani hanno già prenotato le vacanze e c'è il timore che la nuova misura possa portare all'annullamento dei viaggi, danneggiando il turismo. "C'è una stagione turistica in pieno corso e, ...

Francia: Covid, presentato protocollo per rientro a scuola Parigi, 28 lug 16:03 - Il ministero dell'Istruzione francese ha presentato i protocolli previsti per il rientro a scuola dopo le vacanze estive nell'ambito della crisi del coronavirus. La maggior parte delle misure dipenderà dalla situazione epidemica locale, che sarà valutata su quattro livelli. Ognuno di questi sarà indicato ...

Un'estate di offerte: le promozioni per le vacanze 2021
Vacanze 2021 e traffico autostrade: i giorni da bollino nero
L'estate sta entrando nel vivo e gli italiani stanno preparando le valigie per andare in vacanza. Dopo le limitazioni per arginare la diffusione del pericoloso virus che avevano penalizzato molto il s ...

Il pic-nic, meglio in vigna o fra gli ulivi A mare e monti come mete classiche di vacanza si aggiunge anche la campagna che si reinventa: nessuna disdetta per l'estate, tutto esaurito negli agriturismi.

