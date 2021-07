**Olimpiadi: positivo canottiere azzurro Rosetti** (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "A seguito dell'accertata positività per Covid-19 dell'atleta italiano di canottaggio Bruno Rosetti, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l'atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la semifinale di oggi, da Vincenzo Abbagnale, unica riserva del gruppo senior". Lo comunica il Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "A seguito dell'accertata positività per Covid-19 dell'atleta italiano di canottaggio Bruno Rosetti, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l'atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la semifinale di oggi, da Vincenzo Abbagnale, unica riserva del gruppo senior". Lo comunica il Coni.

