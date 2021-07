LIVE Camila Giorgi-Svitolina 4-6 3-4, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’italiana recupera un break nel secondo set (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Quinto ace nel match per la Svitolina. 30-0 Scambio durissimo vinto dall’ucraina che si carica. 15-0 Esagera nell’ampiezza del rovescio la Giorgi. 4-3 Svitolina. Di poco largo il suo dritto a sventaglio. 40-0 Servizio e dritto devastante dell’azzurra. 30-0 Risposta larga della Svitolina. 15-0 Sfonda col dritto incrociato la Giorgi. 4-2 Un break recuperato dalla Giorgi, che se trova continuità può credere nella rimonta. 15-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DELLA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Quinto ace nel match per la. 30-0 Scambio durissimo vinto dall’ucraina che si carica. 15-0 Esagera nell’ampiezza del rovescio la. 4-3. Di poco largo il suo dritto a sventaglio. 40-0 Servizio e dritto devastante dell’azzurra. 30-0 Risposta larga della. 15-0 Sfonda col dritto incrociato la. 4-2 Unto dalla, che se trova continuità può credere nella rimonta. 15-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DELLA ...

