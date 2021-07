Covid | Tokyo supera per la prima volta 3 000 casi | media

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - rtl1025 : ??'Mi sono vaccinato dal #Covid per venire a #Tokyo a prendermi un #OroOlimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in… - Agenzia_Ansa : 'Cancellazione dei Giochi? Se il Covid aumenta ci consulteremo' #ANSA - Anna85706342 : RT @OrtigiaP: Bruno Rosetti, atleta azzurro del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è risultato positivo al Covid a un'ora dalla sua… - Z3r0Rules : RT @OrtigiaP: Bruno Rosetti, atleta azzurro del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è risultato positivo al Covid a un'ora dalla sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo

Continuano a salire le infezioni da, dove per la prima volta sono stati superati i 3.000 quotidiani. Lo anticipano fonti governative all'agenza Kyodo. I contagi si stanno espandendo nelle prefetture adiacenti la capitale, ...La città diche sta ospitando i Giochi olimpici, sta vivendo momento difficili sul fronte dei contagi da- 10. Gli uffici tecnici della città hanno comunicato che i dati di oggi, per la prima volta ...Fino all'ultimo, c'erano state forti pressioni da parte dell'organizzazione giapponese e della popolazione affinché i giochi venissero annullati Si parla di coronavirus e, soprattutto, del recordi di ...10:36Aumentano i ricoveri per il Covid, torna lo spettro della zona gialla 10:35Bimba morta di Covid a Palermo, la madre: “Non siamo no vax, vaccinatevi” 10:30Bambina morta a Palermo, i medici, “Chiud ...