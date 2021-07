Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo Kuo è la più forte e stravince nei 59 kg | Gureya seconda e prima medaglia in assoluto del Turkmenistan

(Di martedì 27 luglio 2021) Nessuna sorpresa nella finale delfemminile categoria 59 kg. Lasta taiwanese Hsing-Chun Kuo si conferma la piùdella sua categoria e ottiene l’oro che merita da due anni, riscrivendo anche il record olimpico con 236 chilogrammi complessivi. Già nello strappo la Kuo, bronzo cinque anni fa nei -58 chili, decide che è il momento di mettere in chiaro le cose: già al primo tentativo è l’unica che si dichiara per i 100 chili, sollevandoli al primo tentativo. Con le avversarie più vicine, la turkmena Polina Guryeva e la francese Dora Tchakounte a 93 chilogrammi, può concentrarsi per il record ...

Mirko Zanni bronzo nel sollevamento pesi categoria 67kg

Nessuna sorpresa nella finale del sollevamento pesi femminile categoria 59 kg. La pesista taiwanese Hsing-Chun Kuo si conferma la più forte della sua categoria e ottiene l'oro che merita da due anni,