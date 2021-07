Osaka | Pilato | Biles | quando la pressione olimpica gioca brutti scherzi di I Betti

(Di martedì 27 luglio 2021) A volte la. Lo sa bene Naomi, numero 2 nel ranking globale e volto simbolo della disciplina del tennis, eliminata al terzo turno dal torneo di Tokyo 2020. Secondo molti queste erano le “sue” Olimpiadi: la campionessava in casa e aveva avuto l’onore di accendere il tripode olimpico. Ecco perché la mancata vittoria ha un sapore ancora più amaro. “Per me ogni sconfitta è una delusione, ma oggi sento che questa delusione fa schifo più delle altre. Sono alla mia prima Olimpiade, e non sono stata capace di reggere questa”, ha ...

Da Ashleigh Barty al Dream Team, quanti flop nei primi giorni di Tokyo 2020 Benedetta, dopo ... Alle 10 tornerà sul tatami del Budokan per la semifinale Ore 7:00 TENNIS,ELIMINATA A ...La medaglia d'oro va alla giapponese Momiji Nishiya, tredicenne di; quella d'argento alla ... BALLO FUORI DA QUELLA 200 SL Dopo la squalifica di Benedetta, nei 100 rana femminili a Tokio ...Delusione dopo la sconfitta per Osaka: "Uno schifo, non ho retto". Pilato: "Avrei voluto fare di più". Biles: "Tutto il peso del mondo sulle mie spalle" ...Nuoto, 4X100 maschile in finale con il record italiano L'Italia approda in finale con il miglior tempo nella staffetta 4x100 sl maschile chiudendo la batteria in 3'10"29 e stabilendo il nuovo record i ...