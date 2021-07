Metallica, Ride The Lightning e la purezza del thrash | Memories (Di martedì 27 luglio 2021) James Hetfield è in un’altra stanza quando la sorella di un suo amico fischietta e canticchia un pezzo a lui noto. Si chiama Fade To Black, il brano maledetto di Ride The Lightning dei Metallica che porterà la già imponente schiera di fan a storcere il naso di fronte a quella ricerca della perfezione. Gli strascichi di Kill’Em All si fanno ancora sentire, e già dal primo disco i Four Horsemen sono entrati nell’olimpo del metal con la loro attitudine thrash. “Sono diventato famoso”, dice Hetfield mentre sente Fade To Black nella bocca di una persona qualsiasi. Kill’Em All ha fatto il figurone che qualche anno dopo sarà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) James Hetfield è in un’altra stanza quando la sorella di un suo amico fischietta e canticchia un pezzo a lui noto. Si chiama Fade To Black, il brano maledetto diThedeiche porterà la già imponente schiera di fan a storcere il naso di fronte a quella ricerca della perfezione. Gli strascichi di Kill’Em All si fanno ancora sentire, e già dal primo disco i Four Horsemen sono entrati nell’olimpo del metal con la loro attitudine. “Sono diventato famoso”, dice Hetfield mentre sente Fade To Black nella bocca di una persona qualsiasi. Kill’Em All ha fatto il figurone che qualche anno dopo sarà ...

BorgheseTomas : RT @metallus_it: Il 27 luglio del 1984 usciva 'Ride the Lightning' dei @Metallica - MichaelGiulian2 : RT @MaxxGhe: 27/07/1984. Esce Ride The Lightning, il 2° LP dei METALLICA. Nel 1987 è diventato disco d’oro, con 6 milioni di copie. Fight F… - stellavallo : RT @MaxxGhe: 27/07/1984. Esce Ride The Lightning, il 2° LP dei METALLICA. Nel 1987 è diventato disco d’oro, con 6 milioni di copie. Fight F… - bickster75 : RT @AraldoMetallo: #MetalAnniversary Il #27Luglio di 37 anni fa, i #Metallica pubblicavano il loro secondo album in studio 'Ride the Light… - Jankovisicki : Oggi è l'anniversario di un album che mi ha fatto innamorare dei Metallica al primo ascolto, secondo me il migliore… -

Metallica, Ride The Lightning e la purezza del thrash | Memories OptiMagazine