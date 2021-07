Didattica in Presenza, L’Ultimatum di De Luca: Solo se ci Sarà l’80% della Popolazione Scolastica Vaccinata (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatore della Campania De Luca lancia un ultimatum, affermando che si tornerà alla Didattica in Presenza Solo con l’80% degli studenti vaccinati. “Nonostante siano aperti dieci centri vaccinali nel ... Leggi su youreduaction (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatoreCampania Delancia un ultimatum, affermando che si tornerà allaincondegli studenti vaccinati. “Nonostante siano aperti dieci centri vaccinali nel ...

Advertising

GPiziarte : RT @GianricoCarof: Mi segnalano che In un atto del Comitato Tecnico Scientifico relativo alla riapertura delle scuole si legge “pagando att… - SignorAldo : RT @GianricoCarof: Mi segnalano che In un atto del Comitato Tecnico Scientifico relativo alla riapertura delle scuole si legge “pagando att… - Alessan31753085 : RT @GianricoCarof: Mi segnalano che In un atto del Comitato Tecnico Scientifico relativo alla riapertura delle scuole si legge “pagando att… - carlo_magnani : RT @GianricoCarof: Mi segnalano che In un atto del Comitato Tecnico Scientifico relativo alla riapertura delle scuole si legge “pagando att… - francescachirio : RT @GianricoCarof: Mi segnalano che In un atto del Comitato Tecnico Scientifico relativo alla riapertura delle scuole si legge “pagando att… -