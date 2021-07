Vaccino Covid, in Piemonte l’87% di docenti e Ata è stato vaccinato (Di lunedì 26 luglio 2021) In Piemonte oltre l'87% del personale scolastico ha aderito alla campagna vaccinale, a fronte dell'obiettivo dell'85% dato alle Regioni dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. Gli aderenti sono stati infatti 105 mila su un target potenziale di 120 mila. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Inoltre l'87% del personale scolastico ha aderito alla campagna vaccinale, a fronte dell'obiettivo dell'85% dato alle Regioni dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. Gli aderenti sono stati infatti 105 mila su un target potenziale di 120 mila. L'articolo .

