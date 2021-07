Tokyo 2020: Daniele Garozzo, lacrime di rabbia. È argento nel fioretto: nona medaglia per l’Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il campione olimpico in carica Daniele Garozzo ha conquistato la medaglia d’argento al torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano si è dovuto arrendere davanti a Cheung Ka Long di Hong Kong, che lo ha battuto con il punteggio di 15-11.L’oro di Rio 2016 ha chiesto l’intervento del medico per un problema alla coscia destra accusato durante la finale per l’oro. Un infortunio che ha pregiudicato la sua prestazione. Dopo l’ultima stoccata Garozzo è scoppiato in lacrime.Daniele ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il campione olimpico in caricaha conquistato lad’al torneo olimpico dimaschile ai Giochi di. Il siciliano si è dovuto arrendere davanti a Cheung Ka Long di Hong Kong, che lo ha battuto con il punteggio di 15-11.L’oro di Rio 2016 ha chiesto l’intervento del medico per un problema alla coscia destra accusato durante la finale per l’oro. Un infortunio che ha pregiudicato la sua prestazione. Dopo l’ultima stoccataè scoppiato in...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Riccard62834742 : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? Seconda medaglia in casa @Federscherma a @Tokyo2020: dopo il secondo posto dello sc… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: nuoto, Quadarella in finale dei 1500 con quarto tempo: (ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Simona Quad… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Garozzo vince l'argento nel fioretto: è la nona medaglia per gli azzurri Daniele Garozzo vince la medaglia d'argento nel fioretto nella finale contro l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long alle Olimpiadi di Tokyo , con un punteggio di 11 - 15 . Già oro a Rio 2016, Garozzo ha dato all'Italia la quarta medaglia d'argento e la nona medaglia in tutto. In semifinale aveva battuto in il giapponese Takahiro ...

Olimpiadi Tokyo 2020: Daniele Garozzo medaglia d'argento nel fioretto Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L'azzurro ha perso 11 - 15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arrivano l'argento di Garozzo nel Fioretto e Bacosi nello skeet La Stampa Tokyo 2020, Benedetta Pilato da incubo: torna già in Italia Tokyo 2020 è stata un'esperienza da dimenticare per Benedetta Pilato. La 16enne ranista azzurra, primatista mondiale nei 50 rana, tornerà in Italia subito martedì dopo la delusione per la mancata qual ...

Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo: i risultati della seconda giornata. Vincono gli USA sulla Cina Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il torneo di pallanuoto a livello femminile. Sono quattro gli incontri andati in scena oggi per i due raggruppamenti. Gli Stati Uni ...

Daniele Garozzo vince la medaglia d'argento nel fioretto nella finale contro l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long alle Olimpiadi di, con un punteggio di 11 - 15 . Già oro a Rio 2016, Garozzo ha dato all'Italia la quarta medaglia d'argento e la nona medaglia in tutto. In semifinale aveva battuto in il giapponese Takahiro ...Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a. L'azzurro ha perso 11 - 15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World ...Tokyo 2020 è stata un'esperienza da dimenticare per Benedetta Pilato. La 16enne ranista azzurra, primatista mondiale nei 50 rana, tornerà in Italia subito martedì dopo la delusione per la mancata qual ...Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il torneo di pallanuoto a livello femminile. Sono quattro gli incontri andati in scena oggi per i due raggruppamenti. Gli Stati Uni ...