Riforma della giustizia, Draghi e Cartabia aprono al M5s ma Fi-Lega rilanciano (Di martedì 27 luglio 2021) La maggioranza continua faticosamente a cercare un'intesa sulla Riforma della giustizia. Il punto di caduta con i vertici del M5s sembrerebbe essere stato individuato nell'esclusione dei processi per mafia e terrorismo dalla tagliola dell'improcedibilità. Ma l'apertura di Mario Draghi e Marta Cartabia alle richieste del M5s ha provocato la reazione del centrodestra, che con Forza Italia - spalleggiata dalla Lega - chiede a questo punto di allargare il perimetro della Riforma del processo penale anche all'abuso di ufficio, ai reati nella Pubblica ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 luglio 2021) La maggioranza continua faticosamente a cercare un'intesa sulla. Il punto di caduta con i vertici del M5s sembrerebbe essere stato individuato nell'esclusione dei processi per mafia e terrorismo dalla tagliola dell'improcedibilità. Ma l'apertura di Marioe Martaalle richieste del M5s ha provocato la reazione del centrodestra, che con Forza Italia - spalleggiata dalla- chiede a questo punto di allargare il perimetrodel processo penale anche all'abuso di ufficio, ai reati nella Pubblica ...

