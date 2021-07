La Sardegna brucia ancora, devastati 20 mila ettari (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Un disastro senza precedenti". Il grido si leva dai paesi dell'Oristanese devastati da quasi tre giorni di fuoco. Si stima le fiamme abbiano percorso circa 20 mila ettari, ma il dato è provvisorio. L'area colpita si estende anche su parte del Nuorese. Un numero ancora imprecisato di animali è rimasto ucciso, in un fine settimana fra i più disastrosi che si ricordino in quella parte della Sardegna. Le immagini che arrivano dai luoghi del rogo sono sconvolgenti: greggi carbonizzate, il cielo oscurato dal fumo, fiamme ovunque, a ridosso di case e strade, a illuminare la notte e a tenere svegli interi ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Un disastro senza precedenti". Il grido si leva dai paesi dell'Oristaneseda quasi tre giorni di fuoco. Si stima le fiamme abbiano percorso circa 20, ma il dato è provvisorio. L'area colpita si estende anche su parte del Nuorese. Un numeroimprecisato di animali è rimasto ucciso, in un fine settimana fra i più disastrosi che si ricordino in quella parte della. Le immagini che arrivano dai luoghi del rogo sono sconvolgenti: greggi carbonizzate, il cielo oscurato dal fumo, fiamme ovunque, a ridosso di case e strade, a illuminare la notte e a tenere svegli interi ...

ShooterHatesYou : La #Sardegna brucia. Solidarietà a tutti i miei conterranei colpiti. Immagini devastanti. Se dopo la conta dei dan… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia. La Protezione Civile chiede aerei ai paesi Ue. Attivato il meccanismo europeo, Curcio riunisce… - OfficialTozzi : RT @WWFitalia: Non è un'immagine di guerra, è la #Sardegna che brucia vista dalle immagini satellitari della #Nasa Un disastro immane per l… - OttaviDeborah : RT @WWFitalia: Non è un'immagine di guerra, è la #Sardegna che brucia vista dalle immagini satellitari della #Nasa Un disastro immane per l… -