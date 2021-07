Kaio Jorge, il Milan fa sul serio: contatti serrati con il Santos (Di lunedì 26 luglio 2021) I rossoneri, almeno in Italia, sembrano essere la società più attiva sul calciomercato insieme alla nuova Roma di Josè Mourinho. Dopo aver piazzato diversi colpi per Stefano Pioli, Paolo Maldini e Ricky Massara sognano Kaio Jorge per il Milan del futuro. Intanto, il presidente del Santos ha ammesso l’esistenza di un’offerta concreta per il suo campioncino. Kaio Jorge, il Milan vuole chiudere in fretta Obiettivo: chiudere il prima possibile le trattative con il Santos dopo aver incassato il sì (mai scontato) dell’entourage del calciatore. Tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) I rossoneri, almeno in Italia, sembrano essere la società più attiva sul calciomercato insieme alla nuova Roma di Josè Mourinho. Dopo aver piazzato diversi colpi per Stefano Pioli, Paolo Maldini e Ricky Massara sognanoper ildel futuro. Intanto, il presidente delha ammesso l’esistenza di un’offerta concreta per il suo campioncino., ilvuole chiudere in fretta Obiettivo: chiudere il prima possibile le trattative con ildopo aver incassato il sì (mai scontato) dell’entourage del calciatore. Tra ...

