Tokyo 2020, Cito: "Dell'Aquila fantastico, merita questo oro"

Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – "Vito se la merita proprio, è un ragazzo fantastico che crede nello spirito olimpico. Ha fatto un quinquennio incredibile, con tanti sacrifici, primo fra tutti quello di aver lasciato casa in Puglia ed essersi trasferito a Roma per inseguire il suo sogno che adesso a coronato con pieno merito". Il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito, commenta così all'Adnkronos . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

