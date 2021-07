Morti sul lavoro per Covid, 31 in 18 mesi di pandemia: mortalità meno elevata d'Italia (Di sabato 24 luglio 2021) Le denunce di infortunio legate al contagio, anche a giugno, continuano ad essere tra le più preoccupanti del Paese: da gennaio 2020, infatti, sono 18.739. Numeri che portano ancora il Veneto sul ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Le denunce di infortunio legate al contagio, anche a giugno, continuano ad essere tra le più preoccupanti del Paese: da gennaio 2020, infatti, sono 18.739. Numeri che portano ancora il Veneto sul ...

Advertising

repubblica : Morti sul lavoro, nel 2021 già dati record. L'Inail: 'Non basta più indignarsi' - Guzzi19958320 : RT @molumbe: Se una terza ondata di Covid metterà in crisi il nostro sistema di cure ospedaliere, con ricoveri in TI e morti, sarà solo per… - CapitanHarlok6 : RT @ceciliavalent12: Ma come mai non si i legge più nulla del farwest della #lega. Morti ammazzati sul marciapiede!! Ricordo che per il fig… - lvoir : RT @ceciliavalent12: Ma come mai non si i legge più nulla del farwest della #lega. Morti ammazzati sul marciapiede!! Ricordo che per il fig… - cocchi2a : RT @CCKKI: Sul ritiro di #FethiNourine da #Tokio2020, non parlate di #razzismo, e tanto meno nemmeno di #antisemitismo. Contate solo i mort… -