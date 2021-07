Il Napoli | «Demme | distorsione di secondo-terzo grado al ginocchio»

(Di sabato 24 luglio 2021) Dieggo, comunicato del. Diego, uscito per infortunio dopo 18 minuti di-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo dialdestro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni., trauma contusivo distorsivo dialdestro. https://t.co/PveUt6GKtW pic.twitter.com/rs9QRb2qrX — Official SSC ...

Al termine della vittoriosa amichevole contro la Pro Vercelli, Luciano Spalletti ha parlato del futuro del suo difensore, di Osimhen e dell' infortunio di, costretto ad abbandonare il campo ...Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato al termine dell'amichevole vinta contro la Pro Vercelli TEST - "Abbiamo fatto una partita molto buona, i calciatori sono stati attenti a ciò che dovevamo sviluppare, li abbiamo ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro la Pro Vercelli TEST – «Abbiamo fatto una partita molto buona, i calciatori sono stati attenti a ciò che do ...La pro Vercelli mette in difficoltà il Napoli ma poi perde per un gol di Osimhen Fosse stata una partita olimpica, di certo per il Napoli non sarebbe arrivato l’oro. E forse neppure l’argento: dopo la ...