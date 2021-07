Governo stanzia 45 milioni per tamponi low cost a 12-18enni (Di sabato 24 luglio 2021) Il Governo ha stanziato 45 milioni per garantire fino al 30 settembre 2021 la possibilità, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, di effettuare i tamponi a prezzi calmierati. La cifra è indicata nel decreto che rende obbligatorio il green pass per una serie di attività, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Spetterà al commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, d’intesa con il ministro della salute Roberto Speranza, definire un protocollo d’intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare “la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti”. Il protocollo, dice ancora il decreto, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Ilhato 45per garantire fino al 30 settembre 2021 la possibilità, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, di effettuare ia prezzi calmierati. La cifra è indicata nel decreto che rende obbligatorio il green pass per una serie di attività, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Spetterà al commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, d’intesa con il ministro della salute Roberto Speranza, definire un protocollo d’intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare “la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti”. Il protocollo, dice ancora il decreto, ...

Advertising

coriolano2011 : RT @HuffPostItalia: Governo stanzia 45 milioni per tamponi low cost a 12-18enni - HuffPostItalia : Governo stanzia 45 milioni per tamponi low cost a 12-18enni - periodicodaily : L’Etna mette in bancarotta le città siciliane: governo stanzia 5 milioni #Etna #Bancarotta #Sicilia - Faggianed : @Gregory76051819 @GallinariSimona @francescaflo007 Non dico che é un siero velenoso, ma smettela di parlare con le… - iaia131279 : RT @AleTonacci: La #ricerca, quella 'cosa' che assicura #vaccini, cure, scoperte scientifiche su #ClimateEmergency ecc. Questo è quanto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo stanzia Covid, nuovo bando ad agosto per il 'BonusSicilia - Fiorai'. 73milioni per le P.Iva Un nuovo intervento deciso dal governo Musumeci, in aggiunta agli altri strumenti già varati, che stanzia oltre 73 milioni di euro provenienti dal Fesr 2014/2020. Le agevolazioni, fino a un massimo ...

Bonus attività chiuse: aumentano i ristori nel Sostegni bis In particolare, il decreto Sostegni bis stanzia risorse e contributi a fondo perduto per i settori ... A tal fine, il Governo ha disposto per tutti i negozi che si trovano all'interno dei centri ...

Governo stanzia 45 milioni per tamponi low cost a 12-18enni L'HuffPost Governo stanzia 45 milioni per tamponi low cost a 12-18enni Il Governo ha stanziato 45 milioni per garantire fino al 30 settembre 2021 la possibilità, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, di effettuare i tamponi a prezzi calmierati. La cifra è indicata ...

L’Etna mette in bancarotta le città siciliane: governo stanzia 5 milioni Diverse città siciliane rischiano la bancarotta a causa dell'eruzione continua dell'Etna. Ecco cosa sta cercando di fare lo Stato italiano ...

Un nuovo intervento deciso dalMusumeci, in aggiunta agli altri strumenti già varati, cheoltre 73 milioni di euro provenienti dal Fesr 2014/2020. Le agevolazioni, fino a un massimo ...In particolare, il decreto Sostegni bisrisorse e contributi a fondo perduto per i settori ... A tal fine, ilha disposto per tutti i negozi che si trovano all'interno dei centri ...Il Governo ha stanziato 45 milioni per garantire fino al 30 settembre 2021 la possibilità, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, di effettuare i tamponi a prezzi calmierati. La cifra è indicata ...Diverse città siciliane rischiano la bancarotta a causa dell'eruzione continua dell'Etna. Ecco cosa sta cercando di fare lo Stato italiano ...