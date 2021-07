Camion si ribalta con il carico di asfalto, circolazione bloccata a Spresiano (Di sabato 24 luglio 2021) Strada bloccata per tre ore stamattina, sabato 24 luglio, in via Nazionale a Spresiano . Per cause ancora in fase di accertamento un Camion che trasportava asfalto si è ribaltato lungo la SS13. L'... Leggi su trevisotoday (Di sabato 24 luglio 2021) Stradaper tre ore stamattina, sabato 24 luglio, in via Nazionale a. Per cause ancora in fase di accertamento unche trasportavasi èto lungo la SS13. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Camion ribalta Camion si ribalta con il carico di asfalto, circolazione bloccata a Spresiano Strada bloccata per tre ore stamattina, sabato 24 luglio, in via Nazionale a Spresiano . Per cause ancora in fase di accertamento un camion che trasportava asfalto si è ribaltato lungo la SS13. L'autista, B. F. , 47enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il sinistro è avvenuto intorno all'...

Spresiano, camion finisce su una fiancata bloccando la strada SPRESIANO - Camion si ribalta in mezzo alla strada nella notte rimanendo ruote all'aria: strada chiusa fin quasi all'alba. Questa notte, intorno alle 01.45 le squadre di Treviso con supporto dell'autogrù, sono ...

