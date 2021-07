In Connecticut | nella villa in stile toscano di Mark Twain

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 luglio 2021) Geniale, arguto, ironico e sagace: la lista dei possibili aggettivi per descrivere lo scrittore Mark Twain è piuttosto lunga. Vissuto nell’America ottocentesca, è autore di molti romanzi fra cui i noti «Le avventure di Tom Sawyer» e «Le avventure di Huckleberry Finn», oggetto di diversi film per il piccolo e grande schermo. La sua lunga vita si concluse a Redding, nel Connecticut, e ora la casa in cui visse dal 1908 al 1910, anno della sua scomparsa, è stata messa in vendita. Si chiama Stormfield, dal nome del capitano protagonista di «Viaggio in paradiso», il suo ultimo romanzo, edito nel 1909.