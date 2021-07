Draghi definitivo sui dubbiosi nel governo (come Salvini): «Non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire» – Il video (Di venerdì 23 luglio 2021) «L’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire. Questo è. Senza vaccinazione, si deve chiudere, di nuovo». Dal premier Mario Draghi arriva la pietra tombale su ogni sospetto che nel governo ci possa essere spazio a sfumature No vax. Un messaggio chiaro e diretto nei confronto di Matteo Salvini, che fino all’ultimo ha agitato la bandiera della libertà sull’uso del Green pass e sulle vaccinazioni soprattutto per i più giovani. Una bordata che in casa Lega è stata accolta con un’eufemistica «sorpresa», ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) «L’appello a non vaccinarsi, è un appello a. Non ti, tio fai. Questo è. Senza vaccinazione, si deve chiudere, di nuovo». Dal premier Marioarriva la pietra tombale su ogni sospetto che nelci possa essere spazio a sfumature No vax. Un messaggio chiaro e diretto nei confronto di Matteo, che fino all’ultimo ha agitato la bandiera della libertà sull’uso del Green pass e sulle vaccinazioni soprattutto per i più giovani. Una bordata che in casa Lega è stata accolta con un’eufemistica «sorpresa», ...

