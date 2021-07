Advertising

repubblica : ?? Covid, l'Rt nazionale schizza e arriva a 1,26. Sale anche l'incidenza settimanale dei nuovi casi - TV7Benevento : Covid Italia, schizza l'Rt e sale l'incidenza: variante Delta è prevalente... - UNDMofficial : New post: Covid Italia RT oggi, l’indice schizza a 1.26! - blogLinkes : Covid: schizza Rt che oltrepassa la soglia di 1 a 1,26 - iconanews : Covid: schizza Rt che oltrepassa la soglia di 1 a 1,26 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid schizza

Regioni a rischio zona gialla: i numeri dei ricoveri Le ospedalizzazioni per- 19 sia in area ... Monitoraggio Iss: sale l'Rt nazionalel'Rt nazionale che oltrepassa la soglia di 1 ...l'Rt nazionale che oltrepassa la soglia di 1 attestandosi a 1,26, cioè una persona con il ...di monitoraggio settimanale dell'Iss - ministero della Salute sull'andamento dei contagi da, ...In Indonesia un uomo positivo al Covid-19 si è travestito da sua moglie per imbarcarsi su un volo nazionale. Lo racconta la BBC. L'articolo Positivo al Covid19 si traveste da sua moglie per viaggiare ...Tra burocrazia e lentezze la priorità è investire bene e non ritrovarci a sprecare le risorse del Pnrr. L'analisi di Boggetti ...