Concorsi Regione Veneto | 50 posti vari profili | requisiti e prove

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 16 luglio 2021 sono stati pubblicati cinque bandi dei Concorsi Regione Veneto finalizzati all'assunzione di 50 unità di personale. I posti messi a disposizione appartengono a profili diversi: 30 posti di Collaboratore professionale amministrativo cat. B – vai al bando, suddivisi nelle seguenti sedi regionali: – 14 a Venezia Centro Storico, Mestre e Marghera – 4 a Belluno – 3 a Treviso – 3 a Verona – 2 a Padova – 2 a Rovigo – 2 a Vicenza 6 posti di Assistente tecnico cat. C – vai al ...

