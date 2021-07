Minibus esce di strada e precipita | morto l' autista | decine le persone ferite

(Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a Capri. Unè uscito dindo per una ventina di metri nella zona di Marina Grande: l', 19 i feriti giunti all'ospedale Capilupi. Due, in gravi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Capri, minibus rompe la barriera protezione ed esce di strada: diversi feriti #capri - Agenzia_Ansa : FLASH | Minibus esce di strada a Capri, una decina di feriti. #ANSA - Tg3web : A Capri un minibus di linea esce di strada e precipita per alcuni metri nei pressi di uno stabilimento balneare in… - ilGazzettinoves : Tragedia a #Capri, minibus esce di strada: un morto e diversi feriti - MaricaGusmitta : Minibus esce di strada a #Capri , un morto e 28 feriti - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Minibus esce

Ilera partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande. Mentre percorreva una salita ha urtato una ringhiera di protezione del marciapiede precipitando ...) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 4 [html] => Ilè rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, ...Tragedia a Capri, minibus esce di strada: un morto e diversi feriti. E’ di una vittima – l’autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalità – e di 28 feriti ...Incidente a Capri. Un minibus è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande: l'autista è morto, 19 i ...