In India 4.200 morti a causa del fungo nero che colpisce i pazienti Covid

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sono saliti a 45mila i casi di "" in: lo ha comunicato oggi al parlamento il Ministero alla Salute, aggiungendo che negli ultimi due mesi 4.200 persone sono morte per l'infezione. La ...

