Da Instagram maggiore controllo per i contenuti sensibili (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO – Instagram sta implementando un’opzione di controllo dei contenuti sensibili direttamente nella scheda ‘Esplora’. L’obiettivo è permettere agli utenti di scegliere la quantità di foto e video considerati sensibili da vedere nel feed e dare così un maggiore controllo sull’utilizzo dell’app. Quando sarà disponibile nelle prossime settimane, si potrà regolare il filtro andando nelle impostazioni dell’app, quindi cliccando ‘Account’ e la nuova voce di menu ‘controllo dei contenuti sensibili’. Selezionando “Limita ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) MILANO –sta implementando un’opzione dideidirettamente nella scheda ‘Esplora’. L’obiettivo è permettere agli utenti di scegliere la quantità di foto e video consideratida vedere nel feed e dare così unsull’utilizzo dell’app. Quando sarà disponibile nelle prossime settimane, si potrà regolare il filtro andando nelle impostazioni dell’app, quindi cliccando ‘Account’ e la nuova voce di menu ‘dei’. Selezionando “Limita ...

