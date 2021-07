Carolina Marconi e l’associazione per le parrucche gratis: i dettagli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella sua lotta contro il tumore al seno, Carolina Marconi condivide i passi più importanti e, intanto, lavora su un progetto Passo dopo passo, Caolina Marconi sta raccontando sul suo profilo Instagram la sua lotta contro il tumore al seno. Da quando ha comunicato alla sua community di avere scoperto la malattia, Carolina Marconi ha condiviso le cure, i pensieri, gli stati d’animo e i progressi. Di recente, si è sottoposta al secondo ciclo di chemioterapia e, per non vedere i capelli cadere, ha deciso di rasarsi a zero mostrandolo ai suoi seguaci. In queste ore, Carolina ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella sua lotta contro il tumore al seno,condivide i passi più importanti e, intanto, lavora su un progetto Passo dopo passo, Caolinasta raccontando sul suo profilo Instagram la sua lotta contro il tumore al seno. Da quando ha comunicato alla sua community di avere scoperto la malattia,ha condiviso le cure, i pensieri, gli stati d’animo e i progressi. Di recente, si è sottoposta al secondo ciclo di chemioterapia e, per non vedere i capelli cadere, ha deciso di rasarsi a zero mostrandolo ai suoi seguaci. In queste ore,...

Advertising

leggoit : Carolina Marconi, nuovo look con la parrucca: «Come vedete, da pelatina a capellona». - infoitcultura : Carolina Marconi e il suo cambio look con la malattia: “Felice come una bambina” - infoitcultura : Carolina Marconi, il sorriso per combattere la malattia: “Felice come una bambina” - LadyNews_ : #CarolinaMarconi rasa i capelli dopo la chemioterapia: va pazza per la parrucca creata per lei - Ninfa96480986 : @seadatrash Io anni fa con Carolina Marconi e Tommi Vy.....ma ancora non cerano i social e quindi solo quello che si vedeva sui giornali -