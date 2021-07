Perché Enrico Letta rischia la batosta Pd | fonti riservate | numeri alla mano | la trappola Siena

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) C'è già un primo effetto della candidatura dialle elezioni suppletive per il collegio di, e non è positivo per Mario Draghi: il segretario del Pd si è riavvicinato a Giuseppe Conte, determinato a complicare la vita al governo sulla riforma della giustizia, l'ecologia e gli altri temi "identitari" del M5S., infatti, ora ha un gran bisogno dei Cinque Stelle. In quel collegio, il 4 marzo del 2018, Pier Carlo Padoan fu eletto deputato con il 36,2% dei voti, a poca distanza dal leghista Claudio Borghi (32,3%). Il capo del Nazareno dovrà vedersela invece con l'imprenditore del vino Tommaso Marrocchesi ...