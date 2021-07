Naviglio Pavese | in via Ascanio Sforza Ztl permanente by night Commercianti soddisfatti | residenti meno

(Di martedì 20 luglio 2021) Simona Romanò Si è allargata da venerdì scorso l'isola pedonale dei Navigli con lo stop serale alle auto anche in via. Uno stop definitivo e non più solo estivo lungo la strada della ...

Uno stop definitivo e non più solo estivo lungo la strada della movida che costeggia il: la Zona a traffico limitato (Ztl) 'rafforzata' è in vigore tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del ...... insieme a due amici, da un trentenne vicino a un locale lungo il. La giovaneè ricoverata in prognosi riservata al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo. Il quadro ...Simona Romanò Si è allargata da venerdì scorso l’isola pedonale dei Navigli con lo stop serale alle auto anche in via Ascanio Sforza. Uno stop definitivo e non ...Pavia - Rimangono gravi ma stazionarie le condizioni della ragazza di 19 anni che nella notte tra sabato e domenica è stata travolta volontariamente, insieme a due amici, da un trentenne vicino a un l ...