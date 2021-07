Barbara d’Urso sirenetta nel mare blu, condivide una foto sui social ma i fan notano un dettaglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Barbara d’Urso si sta godendo le vacanze condividendo con i fan foto di mare blu, spiagge, tramonti mozzafiato e anche pranzi e cene dalle ricette gourmet. La conduttrice sembra serena e riposata dopo il lungo anno lavorativo e si sta ricaricando per la prossima stagione televisiva che la vedrà in onda solo con Pomeriggio 5. Seppur Carmelita si gode le sue vacanze, ai fan non è sfuggito un dettaglio che ha ricominciato a far parlare tanto di lei. Barbara d’Urso in vacanza Barbara d’Urso è in vacanza nella sua ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021)si sta godendo le vacanzendo con i fandiblu, spiagge, tramonti mozzafiato e anche pranzi e cene dalle ricette gourmet. La conduttrice sembra serena e riposata dopo il lungo anno lavorativo e si sta ricaricando per la prossima stagione televisiva che la vedrà in onda solo con Pomeriggio 5. Seppur Carmelita si gode le sue vacanze, ai fan non è sfuggito unche ha ricominciato a far parlare tanto di lei.in vacanzaè in vacanza nella sua ...

Advertising

zazoomblog : Barbara D’Urso: la torta speciale personalizzata - #Barbara #D’Urso: #torta #speciale - microba_96 : In Sardegna Liam Payne e la nazionale. In Costiera Lino Banfi e Barbara D'Urso. Oooook ?? - CaprettoPaul : @luca_biasi Si, soprattutto Barbara D'Urso... - Marcolit67 : @DiegoFusaro @ItalianoeRomano Ma gli italiani ( non tutti fortunatamente) seguono barbara d'urso.. - infoitcultura : Barbara D’Urso: la sua prima cotta -