29 anni fa la strage di Via D’Amelio Il messaggio del Ministro Lamorgese

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nella giornata del ventinovesimoversario delladi Via, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, è vivo il ricordo di servitori dello Stato che hanno perso la vita per sostenere un’idea forte di legalità, scevra da ogni forma di compromesso, con una coerenza di pensiero declinata quotidianamente in un’azione costante per la costruzione di una società più giusta. Paolo Borsellino, come GiovFalcone e tutti gli uomini delle Istituzioni dei quali ricordiamo, con gratitudine, il sacrificio ...

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' Ricordiamo il ma… - fanpage : Una ferita che sanguina da 29 anni: #19luglio 1992, nella strage di #ViaDamelio perse la vita il giudice Paolo Bors… - emergenzavvf : Ventinove anni fa la strage di #viaDamelio. Il pensiero dei #vigilidelfuoco oggi è per il magistrato Paolo… - paoloigna1 : RT @fabioargiolas2: Oggi l'Italia e la Sardegna ricordano una strage di Stato #19luglio1992 #stragediviadamelio dove morivano il Giudice #P… - mike_kato : RT @perchetendenza: #PaoloBorsellino: Perché esattamente 29 anni fa il giudice e la sua scorta, composta da Agostino Catalano, Emanuela Loi… -

In occasione del 29esimo anniversario dell'attentato in via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato sugli account ...Ivan Scalfarotto di Italia Viva ha ricordato in questi termini su Twitter Paolo Borsellino: ''Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.' 29fa ladi via D'Amelio,in cui la mafia vigliaccamente uccise Paolo Borsellino e le persone che lo proteggevano. Il loro esempio e il loro sacrificio vivono indelebili nella memoria di tutti ...A 29 anni dall’uccisione di Paolo Borsellino e ... Borsellino e gli uomini della sua scorta nella tristemente nota strage di Via D'Amelio, risuonano forti, e certamente avvilenti, le ...L’anno prossimo vedrà il trentennale della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Emanuela Morvillo e i tre uomini della sua scorta. Bum ha i piedi bruciati, è un mo ...