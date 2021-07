Tromba d' aria in Adriatico | la spiaggia di Falconara sferzata dalla furia del vento

Advertising

YouTvrs : Tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia: volano lettini - VIDEO - - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO - #MALTEMPO in #PUGLIA, una TROMBA d'ARIA ha interessato #CERIGNOLA; il video - CentroMeteoITA : #METEO - #MALTEMPO in #PUGLIA, una TROMBA d'ARIA ha interessato #CERIGNOLA; il video - _libellula70 : @romanellialessa Pensavo una tromba d’aria - 28golden_ : Mio zio sta tornando dalla Croazia in barca a vela e qui sta facendo una tromba d’aria immaginate la tranquillità di mia nonna ora -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba aria

Colpita soprattutto Falconara dove in tarda mattinata si è abbattuta unad'che ha sferzato il litorale e alcuni stabilimenti balneari. La conta dei danni è in corso. Come in corso sono ...... la formazione agricola e forestale; il miglioramento delle infrastrutture viarie e di rete in zona montana; il ripristino di danni da calamità naturale causati dallad'del 23, 28,...Tromba d’aria a Falconara Marittima. Attimi di paura questa mattina alla spiaggia di Palombina dove una tromba d’aria ha investito tre stabilimenti balneari sollevando in aria lettini da mare e ...Meteo – L’Italia è in balia di una goccia fredda, che nei giorni scorsi ha causato piogge alluvionali e purtroppo anche delle vittime in Europa. L’aria fredda che alimenta la circolazione ciclonica ha ...