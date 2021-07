Torino, sotto esame Linetty ma Juric ha fiducia nel giocatore (Di sabato 17 luglio 2021) Linetty è chiamato alla stagione del riscatto, insieme a tutto il Torino. Juric è fiducioso e punta sul giocatore Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Torino si aspetta un cambio di marcia da Karol Linetty in vista della prossima stagione. Il giocatore è arrivato ieri in Valgardena, sede del ritiro del Toro, e di prima mattina si è aggregato subito alla squadra per la seduta di allenamento mattutina. Solo corsa, mentre la squadra eseguiva una normale seduta di scarico, ma è da lì che partono le aspettative del club granata. Il giocatore, come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021)è chiamato alla stagione del riscatto, insieme a tutto ilè fiducioso e punta sulCome riporta la Gazzetta dello Sport, ilsi aspetta un cambio di marcia da Karolin vista della prossima stagione. Ilè arrivato ieri in Valgardena, sede del ritiro del Toro, e di prima mattina si è aggregato subito alla squadra per la seduta di allenamento mattutina. Solo corsa, mentre la squadra eseguiva una normale seduta di scarico, ma è da lì che partono le aspettative del club granata. Il, come ...

Giroud il 18° francese al Milan...tra flop e Top!! ... a seguito del trattato di Torino, tornare a far parte del Regno di Sardegna e dopo alterne vicende ritornò con l'intera regione della Savoia sotto la giurisdizione della Francia. E' sposato con la ...

Torino dice addio a Libero De Rienzo, il Bart di "Santa Maradona" che sotto la Mole ha lasciato il segno La Repubblica Torino, Suzuki main sponsor per la stagione 21/22 Il fortissimo legame che unisce Torino e Suzuki è radicato nel tempo. Suzuki affianca diverse realtà sportive animate dallo stesso spirito ed è partner della Federazione Italiana Rugby, della Federazi ...

La Repubblica Torino: "Toro, è già tempo di giocare E punta il bianconero Pjaca" Il Toro sta giocando due partite in Alto Adige. La prima è quella in campo, anche se manca ancora qualche pezzo come capitan Belotti (che non è detto arrivi), ...

