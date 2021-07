Tokyo | 15 positivi ai Giochi | un contagio nel villaggio In città casi boom | mai tanti da gennaio

Advertising

angelicapinzon8 : RT @Agenzia_Ansa: Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto oggi gl… - andreastoolbox : Tokyo2020, 1.410 contagi, ai massimi da gennaio. 15 positivi tra persone legate ai Giochi - Rai News - Simonavecchies : RT @Agenzia_Ansa: Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto oggi gl… - menelik40 : RT @Agenzia_Ansa: Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto oggi gl… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo positivi

Dei, 8 sono arrivati adall'estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone. Non è chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al Villaggio Olimpico. Dal primo luglio ci ..., paura al Villaggio olimpico Dei, 8 sono arrivati adall'estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone. Non è chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al ...Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 08:31 (leggo.it) La nuova ondata di casi di Covid-19 a Tokyo preoccupa così tanto i medici che alcuni suggeriscono di annullare le Olimpiadi, anche dopo ...La persona positiva, di cui si sa solo che non sarebbe un atleta ma ... nel modo più completo possibile", ha spiegato Seiko Hashimoto, la presidente di Tokyo 2020.