Milan, giallo Ballo-Tourè: annullate le visite mediche (Di sabato 17 luglio 2021) giallo di calciomercato in casa Milan. Il club rossonero è il più attivo del campionato di Serie A, l'intenzione della dirigenza è quella di continuare a lottare per lo scudetto. In particolar modo è stato piazzato un colpo di altissimo livello, si tratta di Giroud che si candida a diventare un grandissimo protagonista della prossima stagione. Sembrava fatta anche Fodé Ballo-Touré, ma la trattativa non può essere considerata ancora chiusa. Le visite mediche, che inizialmente erano previste per oggi, sono state annullate. L'operazione con il Monaco non è stata definita in tutti i dettagli, ...

