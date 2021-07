Bonus acqua potabile 2021: cos'è, a chi spetta e come fare domanda. Tutte le regole (Di sabato 17 luglio 2021) Il Bonus acqua potabile è realtà. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute su immobili esistenti, a fronte dell'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Ilè realtà. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute su immobili esistenti, a fronte dell'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, ...

Advertising

fabiozpp : RT @SkyTG24: Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti per averlo: tutte le regole - statodelsud : Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti per averlo: tutte le regole - Pino__Merola : Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti per averlo: tutte le regole - statodelsud : Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti per averlo: tutte le regole - Pino__Merola : Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti per averlo: tutte le regole -