Antonella Clerici | chi è suo padre | una volta le fece una commovente sorpresa in diretta tv

Advertising

PasqualeMarro : #AntonellaClerici le sue parole fanno impazzire i fan - cranfan84 : RT @la_rospa: E invece ora è Antonella Clerici! ?? - la_rospa : E invece ora è Antonella Clerici! ?? - PsicopaticoF : La bellissima Antonella Clerici ?? - PsicopaticoF : La bellissima Antonella Clerici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

RicettaSprint

Rimpasto di giuria a The Voice Senior. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 daavrà una new entry tra i coach: Orietta Berti entrerà nel cast del programma, in sostituzione di Albano e Jasmine Carrisi (che dunque non ci saranno più). Reduce dalla positiva ...The Voice Senior,parla della seconda edizione: 'Sarà una stagione meravigliosa' Mancano ancora diversi mesi al ritorno di The Voice Senior, la cui seconda edizione sarà condotta da...Sapete chi è il padre di Antonella Clerici? Una volta le fece una sorpresa in diretta televisiva: la conduttrice si emozionò molto ...Il programma, che vede come protagonisti cantanti over 60, è condotto da Antonella Clerici; mentre Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Albano e Jasmine Carrisi e Clementino sono i coach che lottano per ...