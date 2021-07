Addio al regista inglese Graham Vick | aveva 67 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 luglio 2021) È morto a Londra a 67ilteatrale e d’opera. Direttore artistico della Birmingham Opera Company, era noto per le sue regie sperimentali e anticonformiste delle opere tradizionali liriche.lavorato anche in molti teatri italiani, tra i quali il Massimo di Palermoi, il Comunale di Bologna, l’Opera di Roma, il Rossini Opera Festival, portando in scena alla Scala l’Otello e il Macbeth con la direzione di Riccardo Muti. Al Maggio Fiorentinodiretto Lucia di Lammermoor, mentre per il Rossini Opera Festival ...