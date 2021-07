Tour de France 2021, tappa 19: bis di Mohoric. Classifica generale e ordine d'arrivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Tour de France 2021 continua a parlare sloveno: dopo i successi di Tadej Pogacar sui Pirenei , nella tappa 19 a festeggiare è Matej Mohoric , che già aveva trionfato nella frazione 7 . A gioire è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildecontinua a parlare sloveno: dopo i successi di Tadej Pogacar sui Pirenei , nella19 a festeggiare è Matej, che già aveva trionfato nella frazione 7 . A gioire è ...

Advertising

peterkama : L'invidia è una brutta bestia - GiorgioGallese : RT @tuttosport: Vacanze in #Sardegna per #Morata e la moglie - LE FOTO - andreastoolbox : Tour de France, lo sloveno Mohoric fa il bis e vince in solitaria la 19ma tappa - Rai News - SmorfiaDigitale : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: colpaccio di Mohoric! Gestis... - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Mohoric verso il successo di tappa, molla Davide Ballerini -