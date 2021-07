Calcio: la FIFA blocca per due anni il mercato dello Spezia per irregolarità su minori (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mercato della Serie A di Calcio è appena iniziato, ma lo Spezia deve già fare i conti con un grosso problema, poichè la FIFA ha bloccato per due anni i trasferimenti verso il club ligure, a causa di alcune irregolarità riscontrate nel tesseramento di alcuni minori. A stabilirlo la Commissione Disciplinare della federazione internazionale, che ha diramato un comunicato circa le responsabilità della società nella violazione dell’articolo 19 Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori. Allo Spezia è ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildella Serie A diè appena iniziato, ma lodeve già fare i conti con un grosso problema, poichè lahato per duei trasferimenti verso il club ligure, a causa di alcuneriscontrate nel tesseramento di alcuni. A stabilirlo la Commissione Disciplinare della federazione internazionale, che ha diramato un comunicato circa le responsabilità della società nella violazione dell’articolo 19 Regolamentosullo status e sul trasferimento dei giocatori. Alloè ...

