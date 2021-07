Un posto al sole, anticipazioni 16 luglio: Serena in preda alla disperazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Le difficoltà legate alla perdita di memoria di Filippo porteranno Serena a prendere delle decisioni importanti che però, non daranno i frutti sperati. La ragazza, come rivelano le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda domani 16 luglio, cercherà ancora di sbloccare la memoria del consorte, ma si rivelerà tutto inutile e ciò la getterà nella disperazione più totale. Nel frattempo, Samuel sembrerà pronto a ridare la casa ad Alberto mentre Raffaele parlerà con Patrizio e gli chiederà di riflettere bene sui sentimenti che prova per Clara. Infine, Franco ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 luglio 2021) Le difficoltà legateperdita di memoria di Filippo porterannoa prendere delle decisioni importanti che però, non daranno i frutti sperati. La ragazza, come rivelano leUnalinerenti la puntata in onda domani 16, cercherà ancora di sbloccare la memoria del consorte, ma si rivelerà tutto inutile e ciò la getterà nellapiù totale. Nel frattempo, Samuel sembrerà pronto a ridare la casa ad Alberto mentre Raffaele parlerà con Patrizio e gli chiederà di riflettere bene sui sentimenti che prova per Clara. Infine, Franco ...

