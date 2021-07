"Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese": spunta la verità prima del matrimonio di Meghan (Di giovedì 15 luglio 2021) spunta un retroscena del 2018 secondo il quale la principessa Anna si sarebbe schierata contro Harry e Meghan, giudicando quest’ultima “inadatta” al nipote e al ruolo che l’attendeva Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021)un retroscena del 2018 secondo il quale la principessa Anna si sarebbe schierata contro Harry e, giudicando quest’ultima “” al nipote e al ruolo che l’attendeva

Advertising

myouisvelvet : tbt alla live in cui jihyo urlava a chaeyoung di sposarla e ci è riuscita who’s doing it like her sicuramente non i… - noemi0356 : @IfIcouldfl_ ma poi come cazz* le sta chiedendo di sposarla? mentre c’erano, i paparazzi, non potevano dirgli come mettersi in posa? - noemi0356 : @_saud4de_ ma poi mi sono accorta solo adesso che in mano ha il cofanetto con l’anello (almeno penso sia quello)..l… - occhi_t : @potterhead_1000 Fare la finta gelosa è nella sua natura. Così come faceva con Pierpaolo nei confronti di Giulia ????… - carloarbini51 : RT @araccontarlo: Ma come si fa...Bernardeschi... Ma è mai possibile rovinarsi con questi tatuaggi? Per i miei gusti, non l'avrei nemmeno a… -