Decolla l’EuroDrone Ecco il contratto per lo sviluppo

(Di giovedì 15 luglio 2021) La Difesa europea entra nel vivo. Dopo il lancio dei primi bandi del nuovo fondo Edf, oggi, con una cerimonia a Roma, l’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) ha assegnato i contratti per lodi due programmi militari su cui c’è particolare attesa. Riguardano il drone europeo (EuroMale) e il progetto Essor per standardizzare le comunicazioni radio sicure. I FONDI All’EuroMale partecipano Italia, Francia, Germania e Spagna. A novembre 2020, l’Occar ha annunciato l’atteso avvio della fase di. Due settimane fa, contestualmente al lancio dei primi bandi per il Fondo europeo di Difesa (Edf, 7,9 miliardi fino ...