Antonella Fiordelisi torna a pungere Elisabetta Gregoraci | “Mi ha insultato | io sono bella e giovane | però…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 15 luglio 2021) In una recente intervista,ta a. Stavolta l’ex di Francesco Chiofalo è stata raggiunta dal Corriere del Mezzogiorno e non ha perso occasione per tirare in ballo i vecchi dissapori con la sho9wgirl. Nello specifico, la dama èta sulla questione inerente la presunta aggressione avvenuta dietro le quinte L'articolo proviene da KontroKultura.