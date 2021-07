Tour de France 2021 | Tadej Pogacar non più dominante come sulle Alpi Avversari più vicini | cosa è cambiato

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha conquistato, finalmente, un successo aldevestendo la maglia gialla. Il fuoriclasse sloveno, infatti, oggi ha vinto la frazione regina della Grande Boucle, la Muret – Saint-Lary-Soulan. Il leader della classifica generale si è imposto in vetta al Col du Portet battendo, in volata, Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. In precedenza, il capitano della UAE Team Emirates aveva provato a staccare a più riprese il danese e l’ecuadoriano, senza però riuscirci. Unvincente, ma menorispetto a quello di visto ...

RaiSport : Tadej #Pogacar padrone assoluto di questo #TDF2021 A lui la tappa numero 17. Secondo #Vingegaard, terza posizione… - infoitsport : Tour de France 2021 oggi, diciassettesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Giornata durissima sui Pirenei! - Gazzetta_it : Pogacar, la prima in maglia gialla per un’altra pagina di storia del #Tour - carlo_magnani : RT @NoMaSport1: Oggi, 14 luglio 1965, Felice Gimondi vinceva il Tour de France ed entrava nella storia del ciclismo | Sempione News https:/… - NoMaSport1 : Oggi, 14 luglio 1965, Felice Gimondi vinceva il Tour de France ed entrava nella storia del ciclismo | Sempione News -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Tadej Pogacar si è comportato da dominatore assoluto in occasione della 17ma tappa delde, una durissima frazione sui Pirenei che proponeva l'arrivo in quota al Col du Portet. Lo sloveno ha attaccato a 8,5 km dal traguardo ed è rimasto solo insieme all'ecuadoriano Richard ...Dopo il gran lavoro della UAE Team Emirates, a rimanere vicino a Pogacar sono rimasti solo Jonas Vingegaard e Richard Carapaz , ora secondo e terzo nella generale visto che Uran ha perso terreno: ' Io ...PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2021 Tadej Pogacar, voto 9: indomabile anche oggi. Se c'era bisogno di qualche conferma sul suo dominio in questa Grande Boucle, oggi è arrivata l'ennesima ...TOUR DE FRANCE - Aveva intenzioni bellicose Nairo Quintana che però viene ripreso da tutta la UAE Emirates perché Pogacar è pronto all'ennesimo show. Questa volta lo sloveno non riesce a lasciarsi all ...