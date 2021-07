Donnarumma, niente maglia numero 99 al PSG. Il regolamento della Ligue 1 lo vieta (Di giovedì 15 luglio 2021) Gigi Donnarumma al PSG, è ufficiale da questo pomeriggio. Il portierone campano non dovrà dire addio soltanto al Milan, ma anche al suo numero storico. Non potrà utilizzare il 99 e dunque a Parigi ripiegherà sul 50. Perché? Il regolamento della Ligue 1 lo vieta, nello statuto si legge che “sono interdette numerazioni fantasiose (esempio: 45 o 82)”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Gigial PSG, è ufficiale da questo pomeriggio. Il portierone campano non dovrà dire addio soltanto al Milan, ma anche al suostorico. Non potrà utilizzare il 99 e dunque a Parigi ripiegherà sul 50. Perché? Il1 lo, nello statuto si legge che “sono interdette numerazioni fantasiose (esempio: 45 o 82)”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

