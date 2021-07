Covid, in Olanda quasi 1000 contagi dopo un festival. Gli organizzatori: 'Siamo scioccati' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scoppia un focolaio in . quasi mille persone sono infatti risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt festival di Utrecht , che si è tenuto il 3 ed il 4 luglio, che ha visto circa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scoppia un focolaio in .mille persone sono infatti risultate positive al virusaver partecipato al Verkniptdi Utrecht , che si è tenuto il 3 ed il 4 luglio, che ha visto circa ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Olanda +500% contagi in 7 giorni: tasso di positività al 13,4% #Covid - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Olanda quasi 1000 contagi dopo un festival. Gli organizzatori: «Siamo scioccati» - ilmessaggeroit : Covid, in Olanda quasi 1000 contagi dopo un festival. Gli organizzatori: «Siamo scioccati» - tony79116388 : @Angelo20423080 @matteosalvinimi Ma credi che negli altri paesi siano tutti stupidi come te? in Spagna stanno richi… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Olanda +500% contagi in 7 giorni: tasso di positività al 13,4% #Covid -