All’ospedale di Bergamo impiantato uno dei primi dispositivi per gestire i disturbi del movimento

(Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è anche l’Ospedale ditra i centri italiani in cui sono stati eseguiti iimpianti di elettrocateteri direzionali con il nuovo sistema SenSight, sviluppato da Medtronic, azienda leader in tecnologie mediche, per la gestione deidelnella terapia di stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation, DBS). Il Papa Giovanni è il primo ospedale lombardo ad aver eseguito questo impianto e il primo in Italia ad averlo fatto per patologie diverse dal morbo di Parkinson. La terapia infatti ha un’indicazione elettiva per tre patologie prevalenti: la malattia di Parkinson, le distonie ed il ...