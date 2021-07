Casertana esclusa dalla Serie C, presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Casertana. La Casertana FC comunica di aver presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. avverso l’esclusione dal campionato di Serie C. Il presidente Giuseppe D’Agostino, dando ancora dimostrazione di solidità finanziaria e di attaccamento ai colori rossoblu, ha depositato assegni circolari per euro 350.000 a copertura della garanzia bancaria richiesta per l’ammissione al campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della. LaFC comunica di averCo.Vi.So.C. avverso l’esclusione dal campionato diC. Il presidente Giuseppe D’Agostino, dando ancora dimostrazione di solidità finanziaria e di attaccamento ai colori rossoblu, ha depositato assegni circolari per euro 350.000 a copertura della garanzia bancaria richiesta per l’ammissione al campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Casertana esclusa dalla Serie C, presentato #Ricorso alla - TeleradioNews : La Casertana potrebbe essere non l’unica campana ad essere esclusa dalla serie c - TeleradioNews : La Casertana potrebbe essere non l’unica campana ad essere esclusa dalla serie c - NewsCronacaCE : La Casertana potrebbe essere non l’unica campana ad essere esclusa dalla serie c - Casertasera : CASERTANA ESCLUSA UFFICIALMENTE DAL CAMPIONATO, ORA RESTA SOLO UN FILO DI SERANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana esclusa Arezzo Serie D o ripescaggio, settimana decisiva L'altra squadra esclusa è la Casertana che non avendo presentato la fideiussione non può integrare la domanda e quindi il suo ricorso non potrà essere accettato. Il regolamento prevede infatti che ...

Calciomercato Avellino, il Pescara su Santaniello Santaniello , che era nei piani di mercato della Casertana prima che venisse esclusa dal campionato per il mancato reperimento della fideiussione da presentare a corredo della domanda di iscrizione, ...

Casertana esclusa dalla Serie C, presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. anteprima24.it Serie C, cinque club esclusi: entro martedì si decide tutto! "Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la ...

Paganese e Casertana escluse dalla serie C dalla Covisoc Paganese e Casertana escluse dal campionato di Serie C. Nella tarda serata di ieri la Covisoc si è espressa sulle domande di iscrizione pervenute ...

L'altra squadraè lache non avendo presentato la fideiussione non può integrare la domanda e quindi il suo ricorso non potrà essere accettato. Il regolamento prevede infatti che ...Santaniello , che era nei piani di mercato dellaprima che venissedal campionato per il mancato reperimento della fideiussione da presentare a corredo della domanda di iscrizione, ..."Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la ...Paganese e Casertana escluse dal campionato di Serie C. Nella tarda serata di ieri la Covisoc si è espressa sulle domande di iscrizione pervenute ...