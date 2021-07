Temptation Island 2021 quarta puntata | streaming | video e anticipazioni

(Di lunedì 12 luglio 2021)quando va in onda Siamo al giro di boa per, giunto allacon grandissimi colpi di scena nel corso dei precedenti appuntamenti. Ancora costante il grande successo del reality dell’estate che vede alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia. E il merito va anche al fatto che quest’anno i L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Luciano Punzo, Manuela Carriero si è innamorata del tentatore? Luciano Punzo , ex protagonista di Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio, è uno dei tentatori di2021 . Il giovane partenopeo ha fin da subiti stretto un forte legame con Manuela Carriero, fidanzata con Stefano Sirena . La ragazza si è confidata con Luciano, rivelando anche ...... una delle coppie protagoniste della nuova edizione di2021 . Non è un caso se proprio la 34enne di Varese abbia deciso di contattare la redazione sperando di poter dare uno '...Tutto quello che c'è da sapere sulla quarta puntata di Temptation Island 2021 dalle anticipazioni allo streaming fino ai video.Temptation Island, anticipazioni puntata in onda stasera lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5. Cosa succede, puntata ieri replica, dove online.