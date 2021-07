Se anche il Papa non ci spiega perché si soffre (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Papa all'Angelus di ieri si è ricordato dei bambini che soffrono, a partire da quelli che sono degenti al suo stesso piano di ospedale. Ha parlato della cosa che scandalizza sempre: il dolore ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilall'Angelus di ieri si è ricordato dei bambini che soffrono, a partire da quelli che sono degenti al suo stesso piano di ospedale. Ha parlato della cosa che scandalizza sempre: il dolore ...

Advertising

_YesMia_ : Sarai anche bionda e con gli occhi azzurri ma…? ? in quello sguardo ci rivedo tutta me!? ? In spiaggia non si conta… - lugianna : @BeppeSala mi sono rotto le palle di vedere coglioni sui monopattini che sfrecciano sui marciapiedi dove camminano… - Roberta20797187 : RT @Ely97650611: @Farfall77967247 E l'abbraccio voluto dal papa... Pier gli stava dando la mano e lui invece lha tirato a se??... Se un pap… - Ely97650611 : @Farfall77967247 E l'abbraccio voluto dal papa... Pier gli stava dando la mano e lui invece lha tirato a se??... Se… - icesun22812947 : @andiamoviaora Da un pampero comunista e filoislamico :”accessibile a tutti” sì suona minaccia,perché i contribuent… -